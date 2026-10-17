17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

सपना ठाकुर से नजदीकी रखने वाले हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी पर गिरी गाज

लेडी नटवरलाल के रूप में कुख्यात सपना ठाकुर के कई काले कारनामे सामने आ चुके हैं। ताजा मामला पुलिसकर्मी की मिलीभगत का सामने आया है। फरारी के दौरान मोबाइल फोन पर संपर्क में रहने हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी पर गाज गिरी है।
3 min read
Google source verification

रतलाम

image

Kamal Singh

Oct 17, 2026

ratlam news

रतलाम. लेडी नटवरलाल के रूप में कुख्यात हो चुकी सपना ठाकुर के कई कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। जाता मामला बाजना थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी को एसपी अमित कुमार ने लाइन अटैच कर दिया है। वह सपना ठाकुर की फरारी के दौरान उससे लगातार संपर्क में रहा और उसकी मदद करता रहा। हेड कांस्टेबल त्यागी पर यह कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई पुलिस की जांच के बाद की गई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के एक धोखाधड़ी के मामले में सपना ठाकुर काफी समय तक फरार रही है। फरारी के दौरान सपना ठाकुर से तत्कालीन औद्योगिक क्षेत्र थाने में पदस्थ रहे हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी लगातार संपर्क में रहा। बताया जाता है कि त्यागी ने सपना ठाकुर के फरारी के दौरान पुलिस की कुछ जानकारी भी साझा की जिससे वह लगातार फरार रही। अब जबकि माणकचौक थाने के एक केस में गिरफ्तार हुई तो जो जानकारी सामने आई उसकी एसपी कुमार ने गोपनीय तरीके से जांच कराई तो त्यागी और ठाकुर का फरारी के दौरान लगातार संपर्क में रहना सामने आया।

लेडी नटवरलाल के रूप में कुख्यात हो चुकी सपना ठाकुर के जेल जाने के बाद लगातार थानों पर शिकायतें पहुंच रही है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के गणेशनगर के मकान पर कब्जे के मामले में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने सपना की मां सुमन और सुमन की पुत्री हंसु के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
मकान पक कब्जा करने का आरोप, केस दर्ज
ब्राह्मणों का वास निवासी शिव पिता विष्णु प्रसाद तिवारी के अनुसार सपना, उसकी मां और दो बहनों ने उनके गणेशनगर स्थित मकान को किराए से लिया और कब्जा कर लिया है। शिकायनकर्ता के अनुसार उनके पिता से इन्होंने किराए पर मकान लिया था। कई बार थाने में शिकायत कर चुका है, लेकिन नतीजा नहीं निकला तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन दिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार सपना ठाकुर की मां सहित किराएदार महिला और उसकी दो पुत्रियां मकान खाली नहीं कर रही है। आरोप है कि किराए पर मकान दिया था और खाली करने के लिए कहने पर संबंधित महिलाओं ने अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज की। सपना ठाकुर का केस सामने आने के बाद अब औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने शिव तिवारी की रिपोर्ट पर सपना ठाकुर की मां सुमन और उसकी लडक़ी हंसु के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
गौतमपुरा में टीआई बन कर गई थी सपना
सपना ठाकुर गौतमपुरा में सपाफा व्यापारी संजय सोनी को छह लाख से ज्यादा का चूना लगा चुकी है। संजय के भतीजे आशीष सोनी के अनुसार सपना दिसंबर 2024 में पुलिस लिखा वाहन लेकर स्वयं को माणकचौक थाने की टीआई बनकर सिविल ड्रेस में पहुंची थी। यहां से 79 ग्राम सोने के आभूषण लेकर चार लाख का चेक देकर शेष राशि रतलाम से देने का बोलकर आई थी। तीन माह तक चेक लगाने को लेकर टालती रही और तारीख निकलने के बाद फोन करने पर धमकाने लगी थी।
नई शिकायत पहुंची थाने में
आरोपी सपना ठाकुर के खिलाफ बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में भी एक आवेदन आया है। इसमें गीताबाई पति सुरेशचंद्र चंदेल निवासी मुखर्जीनगर ने की है गीताबाई बताया कि उनकी बेटी नीतू (20) कपड़े बेचने का काम करती है। उसे लोन दिलाने के नाम पर सपना हमसे 20 हजार रुपए मांगे तो हमने उसे 50 हजार रुपए कीमत का सोने का मंगलसूत्र दे दिया। लोन नहीं दिलवाया तो मंगलसूत्र वापस मांगो तो कहा कि 20 हजार रुपए दे दो और मंगलसूत्र ले लो। 18 हजार रुपए ऑनलाइन दिए लेकिन इसने न लोन दिलवाया, न मंगलसूत्र दिया और न 18 हजार रुपए वापस किए। आईए थाना पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है।
तेजानगर में लगाई नेमप्लेट

विभागीय जांच भी होगी
हेड कांस्टेबल त्यागी का आचरण पुलिस नियमों के विपरित पाया गया है। वह लगातार सपना ठाकुर से उसकी फरारी के दौरान संपर्क में रहा है। अब त्यागी की विभागीय जांच भी की जाएगी।
अमित कुमार, एसपी

सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही बजट के अभाव में रुका

ये भी पढ़ें
ratlam nwes

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 11:43 am

Published on:

17 Oct 2026 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सपना ठाकुर से नजदीकी रखने वाले हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी पर गिरी गाज

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में पंद्रह लाख पर ठहाके, कभी हिंदी की मिठास पर हंसी

Kavi Sammelan news ratlam
रतलाम

मेले में बिजली दरों का झमेला, दुकानदार उतरे विरोध में

ratlam news
रतलाम

सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही बजट के अभाव में रुका

ratlam nwes
रतलाम

रतलाम मेडिकल कॉलेज में दवाओं का टोटा, हर दूसरे-तीसरे पर्चे पर गोला

Ratlam Medical College medicines news
रतलाम

Train Accident : रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर, बंद फाटक के बीच पटरी पर फंसी कार

ratlam train accident
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.