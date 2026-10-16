मेले में बिजली दरों का झमेला, दुकानदार उतरे विरोध में

रतलाम. कालिका माता मेले में आंबेडकर मांगलिक भवन और मैदान क्षेत्र में लगी दुकानों के बिजली दरों को लेकर शुक्रवार को बड़ा खेल सामने आया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली ठेकेदार ने तीन गुना ज्यादा दरें करके वसूली शुरू की तो दुकानदार विरोध में उतर आए। शुक्रवार की शाम को ज्यादातर दुकानदारों ने विरोध में अपनी दुकानें ही नहीं खोली। मेला देखने और खरीदारी करने आने वाले शहरवासी खाली हाथ ही निराश लौटने लगे। सभी दुकानदार एकजुट रहे तो आखिर में अफसरों ने एकमुश्त राशि देने पर पिछले साल से 100 रुपए बढ़ाकर 850 रुपए देने की सहमति निगम से मिलने के बाद दुकानदारों ने रात करीब सात बजे बाद अपनी-अपनी दुकानें खोली और आठ बजे तक मेला शुरू हो पाया।