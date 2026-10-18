पीट-पीटकर दो की हत्या, एक रावटी में दूसरी पिपलौदा में

हत्या की दूसरी घटना शुक्रवार की शाम पिपलौदा में सामने आई। इसमें प्रेमी ने अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर मोहनबाई निवासी सैलाना नामक महिला की हत्या कर दी। एसडीओपी संदीप कुमार मालवीय के अनुसार बीती रात मोहनबाई अपने प्रेमी भरत पिता बेरुलाल जाट (60) के कहने पर उससे मिलने के लिए सैलाना मार्ग स्थित दिलीप सोनी के खेत पर गई थी। यहां पर भरतलाल के साथ ही उसका भतीजा राहुल जाट, उसकी पत्नी सीमा जाट और बलराम जाट मौजूद थे। खेत पर ही किसी बात को लेकर सोहनबाई और भरतलाल जाट के बीच कहासुनी हुई और फिर इन चारों ने मिलकर उसे जमकर पिटा। इसके बाद राहुल जाट ने डायल 112 को फोन कॉल करके सूचना दी कि महिला यहां उसके काका को परेशान कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला सोहनबाई घायल अवस्था में मिली।