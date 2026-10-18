नकली सोना-चांदी के सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे



रतलाम. सोना और सोने के आभूषण के लिए रतलाम की ख्याति को भुनाने के लिए अब नकली आभूषण और सोना-चांदी बेचने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही गिरोह माणकचौक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरोह में पिता-पुत्र, पत्नी, बहू मिलकर लोगों को असली सोना-चांदी दिखाकर औने-पौने दामों में नकली सोना थमाने वाला गिरोह पकड़ा है। ठगी करने वाला गिरोह हरियाणा से रतलाम आकर किराए का मकान लेकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश में था। इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने छह सदस्यों के इस अंतरराज्यीय गिरोह के कब्जे से नकली सोना, चांदी, असली चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रिक तौल कांटा और नकदी बरामद की है। महिलाओं को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया जबकि पुरुषों को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। इन्हें भी जेल भेज दिया गया।