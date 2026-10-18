रतलाम में सेवा भारती ने किया 1600 से अधिक बेटियों का पूजन, सेवा और सशक्तीकरण का दिया संदेश

मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक विक्रम कुमार ने सेवा और दान के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सेवा का मूल भाव निस्वार्थ समर्पण है। सेवा किसी पर उपकार जताने, अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने या उसका श्रेय लेने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। यह समाज और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन है। उन्होंने कहा कि सेवा करने वाले व्यक्ति को स्वयं को उसका कर्ता मानने के बजाय एक माध्यम समझना चाहिए, जिसके जरिए समाजहित का कार्य संपन्न हो रहा है। जब सेवा से स्वार्थ और अहंकार दूर रहते हैं, तभी उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। उन्होंने समाज के लिए बिना किसी अपेक्षा के कार्य करने और सेवा को ईश्वर के कार्य के रूप में देखने की प्रेरणा दी।