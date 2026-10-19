रतलाम में 51 क्विंटल फूलों से सजी रंगोली, गरबा महोत्सव के समापन पर उमड़ा जनसैलाब

आयोजक अश्विन जायसवाल ने बताया कि रंगोली तैयार करने में करीब आठ घंटे का समय लगा। इसके लिए 51 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया। करीब दो हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैली इस कलाकृति को आकर्षक रूप देने के लिए फूलों को योजनाबद्ध तरीके से सजाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में फूलों से रंगोली तैयार करना अपने आप में विशेष रहा। आयोजन से जुड़े लोगों ने इसे आकार देने के लिए लगातार मेहनत की, जिसके बाद यह भव्य स्वरूप सामने आया।