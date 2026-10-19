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रतलाम में 51 क्विंटल फूलों से सजी रंगोली, गरबा महोत्सव के समापन पर उमड़ा जनसैलाब

दो हजार वर्गफीट में आठ घंटे की मेहनत से तैयार की गई भव्य पुष्प रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र, देर रात तक देखने पहुंचे शहरवासी
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रतलाम

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Ashish Pathak

Oct 19, 2026

ratlam news in hindi

देर रात तक देखने पहुंचे शहरवासी

रतलाम। गरबा की थाप, उत्सव का उल्लास और फूलों से सजी भव्य कलाकृति... रेलवे स्टेशन रोड पर नवयुवक मंडल के गरबा महोत्सव के अंतिम दिन आस्था, कला और रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां 51 क्विंटल फूलों से करीब दो हजार वर्गफीट क्षेत्र में विशाल रंगोली तैयार की गई। फूलों की सजावट से सजी इस आकर्षक कलाकृति को देखने के लिए शाम से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा।

गरबा महोत्सव के समापन पर तैयार की गई इस विशाल रंगोली ने आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले लोगों का ध्यान खींचा। बड़ी मात्रा में फूलों का इस्तेमाल कर इसे आकर्षक स्वरूप दिया गया। विशाल क्षेत्र में फूलों को करीने से सजाकर तैयार की गई रंगोली आयोजकों की मेहनत, रचनात्मकता और आयोजन की भव्यता को दर्शाती नजर आई। इसे देखने के लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे और इसकी सराहना की।

आठ घंटे तक चली तैयारी, फूलों से उकेरी आकर्षक कलाकृति

आयोजक अश्विन जायसवाल ने बताया कि रंगोली तैयार करने में करीब आठ घंटे का समय लगा। इसके लिए 51 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया। करीब दो हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैली इस कलाकृति को आकर्षक रूप देने के लिए फूलों को योजनाबद्ध तरीके से सजाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में फूलों से रंगोली तैयार करना अपने आप में विशेष रहा। आयोजन से जुड़े लोगों ने इसे आकार देने के लिए लगातार मेहनत की, जिसके बाद यह भव्य स्वरूप सामने आया।

शाम से जुटने लगे लोग, देर रात तक रही रौनक

रंगोली को देखने के लिए शाम होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, आयोजन स्थल पर भीड़ भी बढ़ती गई। देर रात तक लोग फूलों से तैयार इस विशाल कलाकृति को देखने पहुंचते रहे। रंगोली के आसपास लोगों की मौजूदगी से उत्सव स्थल पर रौनक बनी रही। लोगों ने इसकी भव्यता और सजावट की सराहना की।

गरबा महोत्सव के समापन पर खास आकर्षण

नवयुवक मंडल के गरबा महोत्सव के अंतिम दिन तैयार की गई यह पुष्प रंगोली आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही। गरबा महोत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह के बीच इस विशेष प्रस्तुति ने कार्यक्रम को अलग पहचान दी। फूलों से बनी विशाल रंगोली ने न केवल लोगों को आकर्षित किया, बल्कि आयोजन के समापन को भी यादगार बनाया। शहरवासियों की लगातार आवाजाही ने इसकी लोकप्रियता को दर्शाया।

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Updated on:

19 Oct 2026 11:01 pm

Published on:

19 Oct 2026 11:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में 51 क्विंटल फूलों से सजी रंगोली, गरबा महोत्सव के समापन पर उमड़ा जनसैलाब

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