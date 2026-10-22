लक्कड़पीठा में आक्रोशित व्यापारियों ने महापौर को घेरा

इसी बीच महापौर पटेल ने निगम आयुक्त अनिल भाना को भी मौके पर बुला लिया। उनसे मौके पर ही महापौर पटेल ने पूछा कितने दिन में यह सडक़ बना दोगे। इस पर निगम आयुक्त भाना ने कहा 58 दिन में पूरा कर देंगे। महापौर का दूसरा सवाल था कि नहीं बनी तो क्या? इस पर भाना ने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दंगा। बाद में पत्रकारों से चर्चा में भी महापौर पटेल ने इस बात का उल्लेख किया और कहा देखते हैं कितने दिन में बनाते हैं।