23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

सीईओ ने कहा परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं

सीईओ जिला पंचायत ने सिविल अस्पताल, जवाहर नवोदय विद्यालय, गोशाला एवं लाइब्रेरी का किया निरीक्षण, सिविल अस्पताल में मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Updated: 23 Oct 2026, 10:25 PM IST

District Panchayat CEO Vaishali Jain ratlam

सीईओ जिला पंचायत ने सिविल अस्पताल, जवाहर नवोदय विद्यालय, गोशाला एवं लाइब्रेरी का किया निरीक्षण, सिविल अस्पताल में मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

रतलाम. जिस विषय से डर लगता है, उसमें और अधिक मेहनत करें तथा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। यह बात जवाहर नवोदय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कही।

सीईओ ने बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अच्छी मेहनत से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासित रहने, मेहनत करने तथा अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन ने संबंधित अधिकारियों के साथ सिविल अस्पताल आलोट, जवाहर नवोदय विद्यालय आलोट, ग्राम खामरिया स्थित गौशाला तथा ज्ञानार्जन लाइब्रेरी का निरीक्षण किया।

सिविल अस्पताल में मिले मूलभूत सुविधा
सिविल अस्पताल आलोट के निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने पोस्टनेटल वार्ड, लेबर रूम, जनरल वार्ड, प्रसूति वार्ड एवं इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान आमजन द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवा से संबंधित समस्या भी बताई गई। उन्होंने अस्पताल में पेयजल के लिए स्थापित आरओ का भी निरीक्षण किया। सीईओ जिला पंचायत ने मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

गोशाला में वर्मी कम्पोस्ट एवं जैविक खाद के कार्य देखे
इसके पश्चात सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम खामरिया स्थित रानीवाली माता गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में लगभग 260 गौवंश निवासरत हैं। उन्होंने गौशाला में संचालित वर्मी कम्पोस्ट एवं जैविक खाद निर्माण के कार्यों का अवलोकन किया तथा संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

ज्ञानार्जन लाइब्रेरी का भी किया निरीक्षण
सीईओ जिला पंचायत ने आलोट में ज्ञानार्जन लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लाइब्रेरी में उपलब्ध अध्ययन सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

दिवाली पर कार्बाइड गन और लैंप का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी, रतलाम में लगा बैन

ये भी पढ़ें
Carbide Gun And Lamp Ban

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 10:25 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सीईओ ने कहा परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारी पड़ सकता है कार्बाइड गन एवं लैंप का उपयोग

ratlam news
रतलाम

दिवाली पर कार्बाइड गन और लैंप का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी, रतलाम में लगा बैन

Carbide Gun And Lamp Ban
रतलाम

रतलाम कलेक्टर पुस्तकालय पहुंचे, बच्चों से पूछे ऐसे सवाल

Ratlam Collector visits library news
रतलाम

लक्कड़पीठा में आक्रोशित व्यापारियों ने महापौर को घेरा

ratlam news
रतलाम

रतलाम में दुकान का बोर्ड देखकर गच्चा खा गए चोर, असली की जगह ऑर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी

ratlam chori
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.