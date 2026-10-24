रतलाम के चार वृंदावन गांवों में देशी गाय नस्लों का मुकाबला

रतलाम। जिले के चार वृंदावन गांव के रूप में चयनित ग्रामों में देशी गोवंश के संरक्षण और उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पहल की है। प्रतियोगिता में मालवी, निमाड़ी, गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी देशी नस्लों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग ने प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पंजीयन अनिवार्य किया है।



जिले के चार चयनित गांवों में 27 से 31 अक्टूबर के मध्य पशु प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विजेता पशुपालकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।