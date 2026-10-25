रतलाम में अनूठी पहल, बेटियों को मिला सुरक्षा का उपहार

मेनारिया ब्राह्मण समाज का गरबा रास

मेनारिया ब्राह्मण समाज ने शरद पूर्णिमा के अन्तर्गत दूसरे वर्ष पुरुष एवं महिला गरबा रास का खाटूश्याम मंदिर सखवाल नगर में आयोजित किया। समाज अध्यक्ष चंपालाल जोशी के नेतृत्व में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य आकर्षण समाज की बेटी हीना शर्मा का पुलिस निरीक्षक पद पर चयन होने पर सम्मान किया गया। गरबा रास के दौरान पारंपरिक परिधानों में सजे समाज के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक प्रस्तुतियां दीं, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। इस आयोजन ने समाज में आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। अंत में पन्नालाल जोशी ने आभार माना। इस दौरान मांगीलाल जोशी, बंसीलाल मेनारिया, अनिल जोशी, विवेक शर्मा, राजेश जोशी समेत बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।