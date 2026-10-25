रतलाम के चम्बल उपकेंद्र पर लगी आग, जंपर जले, तार टूटे

सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में रतलाम बिजली कंपनी को ए ग्रेड

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण के मामले में बिजली कंपनी के रतलाम जिले ने सितंबर माह की ग्रेडिंग में ए ग्रेड हासिल की है। भोपाल से जारी ग्रेडिंग में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले सभी 15 जिलों को ए ग्रेड मिली है। जारी सूची के अनुसार इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ और आलीराजपुर जिलों ने यह उपलब्धि हासिल की है। सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज शिकायतों के निराकरण में शाजापुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा।