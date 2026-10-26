गाड़ी में बैठने की बात कहते रहे एसडीएम-तहसीलदार, 20 किमी पैदल चलने की जिद पर अड़े सैलाना के स्टूडेंट

इधर आदिवासी छात्र संगठन ने एकलव्य स्कूल सैलाना में 15 सितंबर को वर्षा सोलंकी के साथ हुई घटना के संबंध में आज तक न्याय नहीं मिलने के विरोध में 2 नवंबर को पैदल मार्च निकालकर रतलाम कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी। संगठन ने कहा कि हमारी मांग है कि बहन वर्षा सोलंकी को न्याय मिले तथा मामले में उचित कार्रवाई की जाए। जब तक हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाते रहेंगे।