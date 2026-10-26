पासपोर्ट बनवाने में छोटी चूक भी बनेगी बड़ी बाधा, दस्तावेजों का मिलान जरूरी

पासपोर्ट आवेदन में दर्ज जानकारी का संबंधित दस्तावेजों से मेल खाना आवश्यक है। कई बार आवेदक जल्दबाजी में ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जमा करने से पहले जानकारी का मिलान नहीं करते। इसके कारण आवेदन में त्रुटियां रह जाती हैं। मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग अलग होना, पिता के नाम में अंतर मिलना, जन्मतिथि का प्रमाणपत्रों से मेल नहीं खाना या पते की जानकारी में गड़बड़ी होने पर सत्यापन के दौरान परेशानी आ सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित त्रुटि को दूर करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। इससे आवेदन के निस्तारण में देरी होने की आशंका रहती है। आवेदकों को चाहिए कि फॉर्म भरते समय नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पते की जानकारी अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार ही दर्ज करें। यदि अलग-अलग दस्तावेजों में जानकारी अलग है, तो आवेदन जमा करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट कर लें।