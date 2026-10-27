रतलाम में पहले मासूम की जान गई, अब महिला पर हमला, बेहोश

रतलाम। पलसोड़़ी में डॉग बाइट से ढाई-तीन साल की मासूम की मौत के बाद भी आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। मंगलवार शाम नामली के चोपड़ा चौराहे पर कुत्तों के झुंड ने बाइक सवार महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से संतुलन बिगडऩे पर महिला सडक़ पर गिर गई। उसे बचाने पहुंचे युवक को भी कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहोशी की हालत में रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।