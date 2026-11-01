रतलाम में बंद कमरे में धर्मसभा, बीमारी-दर्द दूर होने का दिया जा रहा था भरोसा

Ratlam Religious Conversion Allegations: मध्यप्रदेश के रतलाम में बीमारी और जीवन की परेशानियां दूर होने की उम्मीद दिखाकर आदिवासी परिवारों को धार्मिक सभाओं से जोड़ने का मामला जिले के रावटी में रविवार दोपहर को सामने आया है। तलय चौराहा स्थित एक मकान में बंद कमरे के भीतर हर रविवार बड़ी संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चों को एकत्रित कर ईसाई प्रार्थना और धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जानकारी मिली है। पुलिस ने मौके से धार्मिक साहित्य और बाइबल की कई पुस्तकें बरामद की हैं।