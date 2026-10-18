जैन मंदिर की दान पेटी लेकर दिनदहाड़े भागा किशोर, साथी स्कूटर लेकर खड़ा था

नीमच। शहर में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है। नीमच कैंट थाना क्षेत्र की जैन कॉलोनी स्थित श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर से दिनदहाड़े दान पेटी चोरी हो गई। घटना में करीब 15 से 17 वर्ष के एक किशोर के शामिल होने की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में वह दान पेटी लेकर बाहर निकलता और अपने साथी के साथ स्कूटर से भागता दिखाई दे रहा है। घटना के बाद जैन समाज में नाराजगी है। मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।