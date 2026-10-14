नीमच मंडी में आज मूंगफली की बंपर आवक, लहसुन के भाव 26, 425 रुपए पहुंचे

नीमच कृषि उपज मंडी (फोटो सोर्स: Patrika File)
Neemuch News :मध्य प्रदेश की नीमच कृषि उपज मंडी समिति में आज दिनांक 14 अक्टूबर को 2026 को कुल 52,751 बोरियों की आवक दर्ज की गई, जिसका कुल वजन लगभग 27,942 क्विंटल रहा। मंडी में मूंगफली, मक्का और लहसुन की बंपर आवक देखने को मिली। आइये जानते हैं जिंसवार आवक के अनुसार क्या भाव खुले।
-गेहूं की आवक 2093 बोरी रही। भाव 2200 से 3400 रुपये और मॉडल भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
-मक्का की आवक 14685 बोरी रही। भाव 1565 से 2571 रुपये और मॉडल भाव 2400 रुपये रहा।
-जौ की आवक 226 बोरी रही। भाव 2902 से 3431 रुपये और मॉडल भाव 3300 रुपये रहा।
-उड़द की आवक 1836 बोरी रही। भाव 4200 से 9300 रुपये और मॉडल भाव 7500 रुपये रहा।
-चना की आवक 748 बोरी रही। भाव 4000 से 7130 रुपये और मॉडल भाव 6900 रुपये रहा।
-मसूर की आवक 54 बोरी रही। भाव 6011 से 6580 रुपये और मॉडल भाव 6200 रुपये रहा।
-चना डॉलर की आवक 127 बोरी रही। भाव 5001 से 9513 रुपये और मॉडल भाव 8500 रुपये रहा।
-सोयाबीन की आवक 2876 बोरी रही। भाव 4060 से 7070 रुपये और मॉडल भाव 6750 रुपये रहा।
-रायड़ा की आवक 9 बोरी रही। भाव 7200 से 7861 रुपये और मॉडल भाव 7750 रुपये रहा।
-मूंगफली की आवक 17408 बोरी रही। भाव 4000 से 8640 रुपये और मॉडल भाव 6800 रुपये रहा।
-अलसी की आवक 24 बोरी रही। भाव 10200 से 11201 रुपये और मॉडल भाव 10800 रुपये रहा।
-तिल्ली की आवक 35 बोरी रही। भाव 6000 से 15801 रुपये और मॉडल भाव 14300 रुपये रहा।
-पोस्ता की आवक 585 बोरी रही। भाव 91000 से 178000 रुपये और मॉडल भाव 129000 रुपये रहा।
-मेथी की आवक 511 बोरी रही। भाव 5500 से 7611 रुपये और मॉडल भाव 6900 रुपये रहा।
-धनिया की आवक 153 बोरी रही। भाव 12000 से 18000 रुपये और मॉडल भाव 15500 रुपये रहा।
-अजवाइन की आवक 507 बोरी रही। भाव 9700 से 20003 रुपये और मॉडल भाव 17600 रुपये रहा।
-इसबगोल की आवक 186 बोरी रही। भाव 6900 से 15580 रुपये और मॉडल भाव 13700 रुपये रहा।
-कलौंजी की आवक 106 बोरी रही। भाव 9025 से 25770 रुपये और मॉडल भाव 23000 रुपये रहा।
-लहसुन की आवक 8245 बोरी रही। भाव 5100 से 26425 रुपये और मॉडल भाव 15400 रुपये रहा।
-प्याज की आवक 772 बोरी रही। भाव 971 से 4201 रुपये और मॉडल भाव 3400 रुपये रहा।
-अश्वगंधा की आवक 562 बोरी रही। भाव 9500 से 32200 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।
-तुलसी बीज की आवक 89 बोरी रही। भाव 5000 से 21990 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।
-चिया बीज की आवक 652 बोरी रही। भाव 7800 से 25000 रुपये और मॉडल भाव 16900 रुपये रहा।
-किनोवा की आवक 262 बोरी रही। भाव 4000 से 22700 रुपये और मॉडल भाव 4900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
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