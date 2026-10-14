नीमच मंडी में आज मूंगफली की बंपर आवक, लहसुन के भाव 26, 425 रुपए पहुंचे

-गेहूं की आवक 2093 बोरी रही। भाव 2200 से 3400 रुपये और मॉडल भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

-मक्का की आवक 14685 बोरी रही। भाव 1565 से 2571 रुपये और मॉडल भाव 2400 रुपये रहा।

-जौ की आवक 226 बोरी रही। भाव 2902 से 3431 रुपये और मॉडल भाव 3300 रुपये रहा।

-उड़द की आवक 1836 बोरी रही। भाव 4200 से 9300 रुपये और मॉडल भाव 7500 रुपये रहा।

-चना की आवक 748 बोरी रही। भाव 4000 से 7130 रुपये और मॉडल भाव 6900 रुपये रहा।

-मसूर की आवक 54 बोरी रही। भाव 6011 से 6580 रुपये और मॉडल भाव 6200 रुपये रहा।

-चना डॉलर की आवक 127 बोरी रही। भाव 5001 से 9513 रुपये और मॉडल भाव 8500 रुपये रहा।

-सोयाबीन की आवक 2876 बोरी रही। भाव 4060 से 7070 रुपये और मॉडल भाव 6750 रुपये रहा।

-रायड़ा की आवक 9 बोरी रही। भाव 7200 से 7861 रुपये और मॉडल भाव 7750 रुपये रहा।

-मूंगफली की आवक 17408 बोरी रही। भाव 4000 से 8640 रुपये और मॉडल भाव 6800 रुपये रहा।

-अलसी की आवक 24 बोरी रही। भाव 10200 से 11201 रुपये और मॉडल भाव 10800 रुपये रहा।

-तिल्ली की आवक 35 बोरी रही। भाव 6000 से 15801 रुपये और मॉडल भाव 14300 रुपये रहा।

-पोस्ता की आवक 585 बोरी रही। भाव 91000 से 178000 रुपये और मॉडल भाव 129000 रुपये रहा।

-मेथी की आवक 511 बोरी रही। भाव 5500 से 7611 रुपये और मॉडल भाव 6900 रुपये रहा।

-धनिया की आवक 153 बोरी रही। भाव 12000 से 18000 रुपये और मॉडल भाव 15500 रुपये रहा।

-अजवाइन की आवक 507 बोरी रही। भाव 9700 से 20003 रुपये और मॉडल भाव 17600 रुपये रहा।

-इसबगोल की आवक 186 बोरी रही। भाव 6900 से 15580 रुपये और मॉडल भाव 13700 रुपये रहा।

-कलौंजी की आवक 106 बोरी रही। भाव 9025 से 25770 रुपये और मॉडल भाव 23000 रुपये रहा।

-लहसुन की आवक 8245 बोरी रही। भाव 5100 से 26425 रुपये और मॉडल भाव 15400 रुपये रहा।

-प्याज की आवक 772 बोरी रही। भाव 971 से 4201 रुपये और मॉडल भाव 3400 रुपये रहा।

-अश्वगंधा की आवक 562 बोरी रही। भाव 9500 से 32200 रुपये और मॉडल भाव 16000 रुपये रहा।

-तुलसी बीज की आवक 89 बोरी रही। भाव 5000 से 21990 रुपये और मॉडल भाव 18000 रुपये रहा।

-चिया बीज की आवक 652 बोरी रही। भाव 7800 से 25000 रुपये और मॉडल भाव 16900 रुपये रहा।

-किनोवा की आवक 262 बोरी रही। भाव 4000 से 22700 रुपये और मॉडल भाव 4900 रुपये प्रति क्विंटल रहा।