दीपावली पर इंदौर आने वाले यात्रियों को राहत, 8 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

Indore News : दीपावली पर घर आने की तैयारी कर रहे यात्रियों को ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में मध्य प्रदेश के इंदौर आने के लिए कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को कुछ राहत देने के लिए इंदौर, डॉ. आंबेडकर नगर और लक्ष्मीबाई नगर से चलने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार नवंबर के अंतिम सप्ताह तक कर दिया है। इससे त्योहार के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।