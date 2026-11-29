Indore News :मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप रविवार को प्लास्ट पैक प्रदर्शनी के साथ-साथ कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने सूबे के आर्थिक नगर इंदौर पहुंचे हैं। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, प्लास्ट पैक जैसी प्रदर्शनियां इंदौर और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इनके माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को अपनी तकनीक और उत्पाद प्रदर्शित करने तथा नए व्यावसायिक अवसर तलाशने का मंच मिलता है।