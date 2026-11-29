Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली, जल संरक्षण और नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज सुबह वन इंदौर…रन इंदौर मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरूआत दशहरा मैदान से सुबह 7 बजे हुई, जिसमें पानी बचाने और नशामुक्ति का संदेश देने के लिए 20 हजार से ज्यादा लोग 3, 5 और 10 किलो मीटर तक दौड़े। मैराथन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि फिटनेस को जल संरक्षण से जोड़ने के लिए इंदौर को पहले तो शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार के जलसंकट में सरकार इंदौर के साथ कदम से कदम मिला कर खड़ी है। उन्होंने कहा कि नशे को कहे न…फिटनेस को कहे हां…। नशामुक्ति और जल संरक्षण को लेकर इंदौर एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन इंदौर रन इंदौर के प्रतिभागियों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई।