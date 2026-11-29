देवेंद्र शर्मा, भोपाल . केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद महिला आरक्षण एवं परिसीमन विधेयकों पर सत्तारूढ़ एनडीए का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक में और सेंध लगने की अटकलें हैं। दक्षिण भारत में परिसीमन के विरोध का झंडा उठाने वाली डीएमके खुलकर नए विधेयक के पक्ष में आ गई। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक में महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक का समर्थन किया गया। इंडिया ब्लॉक में शामिल और कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम के भी विधेयक के पक्ष में मतदान के संकेत मिले हैं। विपक्षी दलों में इस फूट के बाद संसद में विधेयकों के पास होने के आसार हैं। परिसीमन के बाद भोपाल की सियासी तस्वीर बदलना तय है। प्रदेश के साथ ही भोपाल में विधानसभा सीटों की सीमाओं में बदलाव होगा। भोपाल जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 7 से बढ़कर 10 से 11 तक पहुंच सकती है। भोपाल में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। वहीं संभाग के पांच जिलों में अतिरिक्त लोकसभा सीट की स्थिति बन सकती है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित किए जाने से भोपाल में तीन से चार सीटें महिला कोटे में जा सकती हैं।