उन्होंने कहा कि माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार बेटी ससुराल में भी निभाती है, जिससे परिवार में सुख शांति और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। उन्होंने जोर दिया कि हराम की कमाई अंतत: हराम में ही जाती है, जबकि ईमानदारी से धन कमाने में मेहनत अधिक लगती है पर उससे मन को संतोष मिलता है। उन्होंने आहार और विचारों की शुद्धता पर बल देते हुए कहा कि जैसा अन्न खाता है वैसा ही मन बनता है। उन्होंने श्रद्धा के महत्व को बताया कि धर्म, शास्त्र और गुरु पर विश्वास जीवन को सही दिशा देता है। धर्म आराधना को केवल चौमासे तक सीमित न रखकर वर्ष के बारहों महीने करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के जीव को भी कर्मो के कारण एक बार सिंह का भव धारण करना पड़ा था, जिससे कर्मो का व्यापक प्रभाव समझा जा सकता है। व्यक्ति को आत्मिक शांति के लिए कर्मो का क्षय करना चाहिए। वीरतेन्द्र विजय ने कहा कि पंचसूत्र की क्रिया सहित धार्मिक क्रियाएं करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। उन्होंने मोह माया का त्याग कर सम्यकत्व की प्राप्ति की दिशा में बढऩे का संदेश दिया।