Lok Sabha Constituencies : केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाकर देशभर के सियासी हल्कों में हलचल मचा दी है। अब संसद में परिसीमन बिल पेश किया जाएगा। सांसदों के बहुमत द्वारा इसे पास करते ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ जाएंगी। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार यह कवायद कर रही है जिसका मध्यप्रदेश पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा। परिसीमन कानून लागू होने के बाद प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का भूगोल बदल जाएगा। राज्य के कई दिग्गज नेताओं की संसदीय सीटें 2 टुकड़ों में बंट जाएंगी।