जिला अस्पताल के महत्वपूर्ण वार्ड और जांच केंद्र अलग-अलग इमारतों में संचालित होने से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में भर्ती मरीजों को लिफ्ट से नीचे उतारकर खुले परिसर को पार करते हुए पुरानी बिल्डिंग तक ले जाने में परिजनों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत उन गरीब और असहाय मरीजों को उठानी पड़ रही है, जिनके साथ कोई अटेंडर नहीं है। अस्पताल में पर्याप्त वार्ड बॉय होने के बावजूद मरीजों को एक भवन से दूसरे भवन तक ले जाने वाला कोई जिम्मेदार कर्मचारी नहीं मिलता।