एमपी में अब अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत क्लास 1 से चतुर्थ श्रेणी तक के अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादलों पर पाबंदी लगाई गई है। ट्रांसफर पर यह रोक उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़े कामों और जनगणना में लगे हैं। राज्य में सामान्य तबादलों पर पहले से ही रोक लगी है लेकिन विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। अब बिना जनगणना निदेशालय की मंजूरी के ऐसे तबादलों पर भी सख्ती से रोक लगाई गई है।