गलत मीटर रीडिंग करने सहित मनमानी को लेकर पत्रिका ने उपभोक्ताओं की पीड़ा बताई थी। जिसमें हाल ही में की शिकायत में उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के मीटर रीडर पर गंभीर आरोपों को उजागर किया। साथ ही जिम्मेदारों के संज्ञान में भी मामला लाए। शिकायतकर्ताओं ने मीटर रीडर पर हर महीने मीटर रीडिंग के बदले 100 से 500 रुपए तक की कथित अवैध राशि मांगने, रुपए नहीं देने पर जानबूझकर अधिक रीडिंग दर्ज करने और उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा एक उपभोक्ता ने रुपए नहीं देने पर उसका बिल नहीं निकालते हुए मीटर को चेकिंग में डालने की शिकायत भी की थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ उपभोक्ताओं से कथित रूप से रुपए लेकर वास्तविक खपत से कम रीडिंग दर्ज की जाती है, जिससे बिजली कंपनी को राजस्व नुकसान हो रहा है। मामले को लेकर उपभोक्ताओं ने अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के साथ सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद ही अब अधिकारी हरकत में आए है।