क्षेत्र के बुजुर्ग बताते है कि मंदिर से जुड़ी एक रोचक लोककथा गजा-परसा नाम के प्रसिद्ध डाकुओं से भी जुड़ी है। इस पहाड़ी पर क्षेत्र का प्रसिध्द परसा डाकू रहता था। वहीं स्थानीय मान्यता के अनुसार, मंदिर की पहाड़ी से कोई लकड़ी-पत्थर सहित अन्य कोई भी सामान लेकर नहीं जा सकता। मंदिर की एक और खासियत यहां के पत्थर हैं। ये पत्थर धातु की तरह बजते हैं। साथ ही ग्रामीण दावा करते है कि मंदिर से कई बार दानपेटी से रुपए सहित मंदिर से अन्य सामान चोरी हुआ, लेकिन वो पकड़ा जाते है, एक भी बार चोर सफल नहीं हो पाए। न ही कोई यहां से सामान ले जा सकता है।