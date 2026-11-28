500 मीटर चौड़ा हो ग्रोथ कॉरिडोर तभी बदलेगी शहर के विकास की तस्वीर - Demo Pic
Bhopal Master Plan : भोपाल शहर के विकास को गति देने तय 51 किमी लंबाई का ग्रोथ कॉरिडोर 300 की बजाय 500 मीटर हो तभी पूरा लाभ मिलेगा। शहर से बाहर इस कॉरिडोर के पास एक्स्ट्रा हाइटेंशन लाइन है, जिसमें 200 मीटर तक का हिस्सा खत्म हो रहा है। यदि इसे 300 मीटर तक ही रहने दिया तो शहर को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। टीएंडसीपी के पास इसे लेकर बदलाव के आवेदन पहुंच रहे हैं। मास्टर प्लान सुनवाई में भी इस मामले को उठाया जा रहा है। मास्टर प्लान अंतिम अधिसूचना के साथ ही इसकी चौड़ाई भी तय हो जाएगी।
प्लान पर सुनवाई शुक्रवार को जारी रही। 142 आपत्तिकर्ताओं ने यहां अपनी बात रखी। इसमें मिसरोद में 45 मीटर रोड मामले में फिर लोगों को बुलाया गया था। भोपाल सिटीजंस फोरम के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। इसमें आवासीय में व्यावसायिक समेत कैचमेंट से जुड़े मामले रहे।
ग्रोथ कॉरिडोर मौजूदा भोपाल बायपास ही रहेगा। इसे ही विस्तारित किया जाएगा। 75 मीटर चौड़ाई वाले प्रस्तावित कॉरीडोर में किसी कॉलोनी, कमर्शियल प्रोजेक्ट का गेट नहीं खुले, इसके लिए प्लान में कॉरिडोर की ओर प्रोजेक्ट की बैकवॉल रखने का सुझाव दिया जा रहा है।
अर्बन एक्सपर्ट कमल राठी का कहना है कि इससे कॉरिडोर की ओर किसी तरह की वाहन पार्किंग या भीड़ वाली स्थिति नहीं होगी। प्रोजेक्ट कॉरिडोर के पास होगा, लेकिन एंट्री दूसरी तरफ रहने से कॉरिडोर में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। ग्रोथ कॉरिडोर के 75 मीटर पर कंट्रोल लाइन अभी तय नहीं है, इसे तय करने की मांग है, ताकि इसकी जद से दूरी की स्थिति स्पष्ट हो।
यह कॉरिडोर नर्मदापुरम रोड से लेकर इंदौर रोड तक के मौजूदा 51 किमी बायपास मार्ग पर विकसित होगा। राजाभोज एयरपोर्ट में प्रस्तावित एजुकेशन, नॉलेज, एआइ सिटी सिटी के साथ प्रस्तावित कमर्शियल मिक्स्ड-यूज केंद्रों और शहर के बाहरी उपनगरों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही, इसे रेडियल सडकों के माध्यम से अन्य सभी प्रमुख मार्गों से भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और इंदौर जैसे प्रदेश के प्रमुख राजधानी भोपाल से सीधे जुड़ जाएंगे।
अभी कुल 675 मीटर चौड़ाई और लगभग 3,000 हेक्टेयर भूमि इस कॉरिडोर के दायरे में आएगी। यदि बदलाव किया जाता है तो फिर यह 675 मीटर चौड़ी पट्टी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी जोन घोषित होगी। मुख्य सड़क से सीधे सटी जमीन पर विकास की अनुमति के लिए न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर की प्लॉट साइज तय की गई है।
टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक नीरज आनंद लिखार बताते हैं कि इस पर लोगों के सुझाव आए हैं। एक्सपर्ट से चर्चा करने व शासन के निर्देश से इसपर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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