Bhopal Master Plan : भोपाल शहर के विकास को गति देने तय 51 किमी लंबाई का ग्रोथ कॉरिडोर 300 की बजाय 500 मीटर हो तभी पूरा लाभ मिलेगा। शहर से बाहर इस कॉरिडोर के पास एक्स्ट्रा हाइटेंशन लाइन है, जिसमें 200 मीटर तक का हिस्सा खत्म हो रहा है। यदि इसे 300 मीटर तक ही रहने दिया तो शहर को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। टीएंडसीपी के पास इसे लेकर बदलाव के आवेदन पहुंच रहे हैं। मास्टर प्लान सुनवाई में भी इस मामले को उठाया जा रहा है। मास्टर प्लान अंतिम अधिसूचना के साथ ही इसकी चौड़ाई भी तय हो जाएगी।