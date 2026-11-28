राजगढ़. शहरों में बेहतर ड्रेनेज, यातायात व्यवस्था, ट्रैचिंग ग्राउंड, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत बरसों से बनी हुई है। शहरों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में मिल रहा है, कचरे के पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था भी कई जगह नदारद है। ऐसे में महानगरीय विकास की परिकल्पना से पहले शहरों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना बड़ी चुनौती है। जिले के 14 नगरीय निकायों में आबादी और शहरी विस्तार के साथ नागरिक सुविधाओं की जरूरत बढ़ी है, लेकिन व्यवस्थाएं उसी अनुपात में विकसित नहीं हो सकीं। निचली बस्तियों में बारिश के दौरान जलभराव, सड़कों पर यातायात का दबाव, गंदे पानी की निकासी और कचरे के निपटान जैसी समस्याएं लगातार सामने आती हैं। शहरों की वर्तमान जरूरतों को पूरा किए बिना भविष्य के विस्तार की योजना कितनी कारगर होगी, यह सवाल महत्वपूर्ण है।