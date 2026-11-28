असल में बुधवार को अचानक इंदौर का प्रभार मिलने के बाद अब मंत्री काश्यप के पास 3 जिले हो गए। इनमें पहले से 2 जिले भोपाल व राजगढ़ थे। चूंकि प्रभार के जिलों में मंत्रियों का मूवमेंट जरुरी है, वैसे भी आने वाले समय में चुनाव होने है,उसके पहले संगठन ने गतिविधियां बढ़ा दी है जो कि भविष्य में आगे और भी बढ़ेंगी। ऐसे में एक मंत्री के पास 3 जिले रखना संभव नहीं है इसलिए उक्त बदलाव जल्द किए जाने की चर्चा है। हालांकि प्रभार के जिलों में बदलाव संभावित मंत्री मंडल विस्तार के साथ किया जाएगा या उसके पहले किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि इसके लिए दिल्ली से रायशुमारी की जानी बाकी है लेकिन यह तय है कि बदलाव होंगे। ये बदलाव कई स्तर पर हो सकते हैं, इसके लिए सत्ता-संगठन रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहे हैं।