MP Panchayat Election Postponed:मध्य प्रदेश में अगले साल जून-जुलाई में प्रस्तावित पंचायत चुनाव का टलना लगभग तय है। ये साल के अंत तक या जनवरी 2028 तक टाले जा सकते हैं। इसके पीछे जनगणना (Census 2027) के अंतिम आंकड़े और परिसीमन प्रक्रिया में लगने वाले समय का हवाला दिया जा रहा है। जनगणना के अंतिम आंकड़े मार्च 2027 में आएंगे। इसके बाद ही जिला, जनपद के वार्डों-पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया होगी। इसमें कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए। बता दें मप्र में पंचायत चुनाव को जून-जुलाई 2027 में 5 साल हो रहे हैं। ये चुनाव उसके पहले कराने हैं। इसकी प्रक्रिया 6-8 माह पहले करनी पड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है, जनगणना जारी है। इसके आंकड़ों के बिना परिसीमन संभव नहीं है। ऐसे में चुनाव का खिसकना तय है।