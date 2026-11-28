राजधानी सहित मध्यप्रदेश के कई शहरों में शनिवार सुबह से ही तेज ठंड है। सीजन में पहली बार पारा 7 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। कटनी के करौंदी में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा। डिंडौरी में शनिवार सुबह को घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब 15 मीटर तक रही। प्रदेश के साथ ही भोपाल में भी सर्दी का असर बढऩे लगा है। शहर में पिछले 4 दिन से शीतलहर चल रही है। रात में उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शनिवार को सुबह से ठंड के साथ धुंध का असर भी बना हुआ है। वहीं, दिन में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। पहाड़ों में बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ी है जिसका असर अगले 4 दिनों तक बना रहने का अनुमान है।