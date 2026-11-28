खिलचीपुर. गुरुवार सुबह शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम के सामने किसानों ने बताया कि उन्हें आज तक पांच रुपए में भोजन नहीं मिला। खाना मांगने पर कैंटीन संचालक नाश्ता होने की बात कहकर लौटा देता है। जांच के दौरान कैंटीन से तीन घरेलू गैस सिलेंडर और दो भट्टियां जब्त की गईं। किसानों की शिकायत पर एसडीएम के निर्देश से सहायक आपूर्ति अधिकारी, नायब तहसीलदार चैनसिंह और पटवारी पहुंचे। निरीक्षण में कैंटीन में भोजन के बजाय नाश्ता बिकता मिला। संचालक ने अधिकारियों के सामने योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराने का दावा किया, लेकिन मौके पर मौजूद किसानों ने उसकी बातों को गलत बताया। किसानों का कहना था कि भोजन के लिए उन्हें मंडी से बाहर होटल जाना पड़ता है, जहां 100 से 200 रुपए तक खर्च होते हैं।