MP DGP Kailash Makwana: मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना के सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) आदेश के इंतजार के बीच उनकी विदाई की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में डीजीपी के लिए चल रही विदाई परेड की रिहर्सल रोक दी गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद परेड बंद कर जवानों को वापस जिलों में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि शुरुआती दो-चार दिन परेड की रिहर्सल हुई थी और दिल्ली से तीन नामों का पैनल आने के बाद भी तैयारियां जारी थीं। हालांकि बीते रविवार शाम से मकवाना के एक्सटेंशन की चर्चाएं तेज हुईं और सोमवार से विदाई परेड रोक दी गई। इसे सेवा विस्तार के मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है।