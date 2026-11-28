भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन प्रोजेक्ट के आसपास भी रेलवे निर्माण की आड़ में जरूरत से ज्यादा खनन किए जाने के आरोप हैं। राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और कुरावर क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन खनिज विभाग की कार्रवाई सीमित नजर आ रही है। क्रेशर संचालक चट्टानी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर खुदाई कर रहे हैं। लीज का दायरा सीमित होने के बावजूद आसपास के हिस्सों में भी खनन किया जा रहा है। कई जगह सरकारी जमीन पर खुदाई के बाद बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।