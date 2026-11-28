केंद्र सरकार ने देश की राजनीति और चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। कैबिनेट ने लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने संसद में परिसीमन बिल पेश करने से पहले इस विधेयक को मंजूरी की। सांसदों के बहुमत द्वारा इसे पास करते ही लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में भी 50 प्रतिशत सीटें बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार की इस कवायद का असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ेगा। प्रदेश में लोकसभा की सीटें बढ़कर 44 हो जाएंगी और राज्य विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। वर्तमान राजनैतिक हालातों में कांग्रेस की तुलना में इससे सत्ताधारी बीजेपी को ज्यादा लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकारी रुख की खिलाफत कर रहा है।