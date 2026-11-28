ब्यावरा और नरसिंहगढ़ क्षेत्र में अधिक समस्या आ रही है। लखनवास, मलावर, बापचा सहित कई गांवों में स्थिति ये बन रही है किसानों की पूरी फसल सूख गई है। जिससे अब दोबारा बुआई कर रहे है। किसानों और कृषि विभाग का दावा है कि 50 से 60 फीसदी तक फसल प्रभावित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि नुकसान से परेशान कुछ किसानों को खेतों में दोबारा बुआई तक करनी पड़ी है। अकेले लखनवास-मलावर क्षेत्र में ही 50 से अधिक किसान फसल को तोड़कर दोबारा बुआई कर चुके है। जिससे किसानों की लागत से साथ ही बुआई पिछड़ी है। साथ ही सरसों की बुआई से लेकर अब तक किसानों ने बीज, खाद, दवाई, जुताई और सिंचाई पर हजारों रुपए खर्च किए हैं। वहीं, जिन किसानों ने दोबारा बुआई की है, उनके सामने अतिरिक्त खर्च का बोझ भी बढ़ गया है।