डिजिटल मालखाना प्रणाली में किस अधिकारी ने जब्त संपत्ति जमा की, कब निकाली और कब पुनः जमा की, इसकी पूरी जानकारी डिजिटल लॉग में दर्ज रहेगी। इससे संपत्ति के गुम होने, गलत स्थान पर रखे जाने या अदला-बदली की आशंका खत्म होगी। साक्ष्यों की अभिरक्षा श्रृंखला भी अधिक मजबूत होगी। इस प्रणाली से न्यायालय, विवेचक व एफएसएल के लिए आवश्यक जब्त सामग्री को आसानी से ट्रेस कर समय पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। डिजिटल रिकॉर्ड से स्टॉक रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट और लेन-देन का विवरण तैयार करना भी आसान होगा।