हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र के एसआरजी व्याख्याता पंडित तुलसीदास दुबे निरीक्षण के लिए विद्यालय पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिक्षक बाहर तिबारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी शैक्षणिक गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। जांच में अधिकांश बच्चे कक्षानुरूप दक्ष मिले, वहीं एक दृष्टिबाधित बालिका को भी शिक्षक कंठस्थीकरण विधि से पढ़ाकर अन्य बच्चों के बराबर तैयार कर रहे हैं। शिक्षकों के समर्पण को देखते हुए पंडित दुबे ने कम उपस्थिति की वजह पूछी, तो जर्जर भवन और अभिभावकों की चिंता सामने आई। इसके बाद उन्होंने शिक्षकों के साथ गांव में जाकर ग्रामीणों से संवाद किया और अस्थायी कक्षाओं के लिए जगह देने की अपील की। इस पर प्रीतम सिंह और मोनू सिंह धाकड़ ने तुरंत सहमति जताते हुए अपने घर का हिस्सा शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एसआरजी पं. दुबे ने दोनों ग्रामीणों का माल्यार्पण कर सार्वजनिक अभिनंदन किया।