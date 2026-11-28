Jailer Rape Case एमपी के एक बड़े अधिकारी पर रेप का आरोप लगा है। मामले में भोपाल में FIR दर्ज हुई है। रेप का यह केस भोपाल सेंट्रल जेल से जुड़ा है। यहां के प्रशासनिक जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। एक महिला कर्मचारी ने उनके विरुद्ध पुलिस को शिकायत की है। उनकी शिकायत पर जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला कर्मचारी का कहना है कि आरोपी ने उनसे जबर्दस्त शारीरिक संबंध बनाए। जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ उन्होंने भोपाल के गांधीनगर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।