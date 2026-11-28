सेंट्रल जेल के प्रशासनिक जेलर पर दुष्कर्म का केस- image AI
Jailer Rape Case एमपी के एक बड़े अधिकारी पर रेप का आरोप लगा है। मामले में भोपाल में FIR दर्ज हुई है। रेप का यह केस भोपाल सेंट्रल जेल से जुड़ा है। यहां के प्रशासनिक जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। एक महिला कर्मचारी ने उनके विरुद्ध पुलिस को शिकायत की है। उनकी शिकायत पर जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला कर्मचारी का कहना है कि आरोपी ने उनसे जबर्दस्त शारीरिक संबंध बनाए। जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ उन्होंने भोपाल के गांधीनगर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
मगनू सिंह मरावी भोपाल सेंट्रल जेल के प्रशासनिक जेलर का पद संभाल रहे हैं। जेल में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने उनपर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत पर मगनू सिंह मरावी के विरुद्ध गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महिला कर्मचारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है।
गांधी नगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारी की शिकायत पर भोपाल सेंट्रल जेल के प्रशासनिक जेलर मगनू सिंह मरावी पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस महिला कर्मचारी की शिकायत की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।
बता दें कि भोपाल सेंट्रल जेल को न्यू सेंट्रल जेल के नाम से भी जाना जाता है। यह गांधीनगर क्षेत्र में स्थित है। सेंट्रल जेल को भोपाल का प्रमुख उच्च सुरक्षा कारागार माना जाता है। राजधानी में ओल्ड सेंट्रल जेल परिसर भी स्थित है। यह अरेरा हिल्स में है। भोपाल सेंट्रल जेल का संचालन मध्य प्रदेश जेल विभाग के अंतर्गत किया जाता है।
सेंट्रल जेल में हाल ही में तब भी सुर्खियों में आया था जब यहां के एक बंदी की मौत हो गई थी। इसको लेकर परिजनों ने दो दिनों तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किए थे। जेल में बंद 21 वर्षीय छात्र हर्षित राजपूत की हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।
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