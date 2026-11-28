अरनिया कलां बस स्टैंड से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित इंदिरा आवास कॉलोनी और नवीन आबादी क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि नलजल योजना का लाभ अब तक उनके क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है। इन क्षेत्र में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है वे 300 रुपए प्रतिमाह देकर पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च उठाना भी आसान नहीं है। कई लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इसमें उनका समय और मेहनत दोनों खर्च होते हैं। पानी की व्यवस्था में लगने वाले समय के कारण उनके दूसरे जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं।