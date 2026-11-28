शिविर में नया खेड़ा निवासी किसान गुलाब सिंह लोधी ने जमीन का सीमांकन नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में न्यायालय से आदेश उनके पक्ष में होने के बावजूद सीमांकन लंबित है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित पटवारी महेंद्र लोधी को फटकार लगाई और एसडीएम अंकित जैन को एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही अगले दिन सीमांकन पूरा करने और देरी होने पर निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी।