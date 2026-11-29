देवेंद्र शर्मा, भोपाल . केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। अब संसद में इसकी परीक्षा होगी। अगर परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक मंजूर हुआ तो भोपाल की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। अभी बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर में क्षेत्रफल और मतदाताओं की संख्या में भारी असमानता है। नए परिसीमन का सीधा असर इन सीटों पर दिखेगा। खासतौर पर कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती उत्तर विधानसभा सीट पर बीजेपी की गहरी नजर है। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सत्ताधारी पार्टी इसके टुकड़े करेगी।