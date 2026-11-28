आईआईटी हैदराबाद में संतवाणी के कार्यक्रम से लेकर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने तक का अनुभव कैसा रहा? क्या कबीर और संतवाणी विज्ञान से भी जुड़ते हैं? वे कहते है कि आईआईटी हैदराबाद में कार्यक्रम के पहले दिन बहुत कम विद्यार्थी आए थे, लेकिन सुनने के बाद उनकी रुचि बढ़ती गई और आगे बड़ी संख्या में छात्र जुडऩे लगे। इसी रुचि के चलते वहां संतवाणी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कबीर और संतवाणी आत्मदर्शन के साथ विज्ञान से भी जुड़ते हैं। इनमें जीवन, प्रकृति, अनुभव और तर्क के कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलते हैं। आज निर्गुण भक्ति साहित्य को युवा पसंद कर रहे हैं और देश-विदेश से विद्यार्थी इस विषय में अध्ययन, सीखने और पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं।