एक महिला ने कहा कि कार्रवाई ने सिर्फ उन्हें बेघर नहीं किया, बल्कि बच्चों का भविष्य भी खराब कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और परिवार सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। एक अन्य पीड़ित ने बताया कि उसकी फूलों की दुकान है। मालवा मिल में पैतृक मकान था, लेकिन संयुक्त परिवार में जगह कम होने से कृष्णबाग में मकान खरीदा था। अब यह मकान भी तोड़ दिया गया। फिलहाल मंदिर में रह रहा हूं, लेकिन कब तक वहां रहूंगा, पता नहीं। अपनी व्यथा बताते बताते वह रो पड़ा। प्रभावितों की मांग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाकर जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और 42 परिवारों को मुआवजा व पुनर्वास मिले।