इंदौर। शहर में टैरिस और होम गार्डन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। गुलाब की खूबसूरती के लिए अब मिट्टी जरूरी नहीं। घर की छत, बालकनी और टैरिस पर गुलाबों की ऐसी बगिया तैयार हो रही है, जहां पौधों की जड़ें जमीन की मिट्टी के बजाय सिंडर में पनप रही हैं। शहर के यूथ और विमेंस बागवानी के इस आधुनिक तरीके को अपनाकर अलग-अलग रंगों, आकार और खुशबू वाले गुलाबों के साथ मौसमी फूलों का खूबसूरत संसार बसा रहे हैं। यह तकनीक परंपरागत गार्डनिंग से अलग है। इसमें पौधों की वृद्धि और पोषण को बहुत अधिक नियंत्रित किया जा सकता है।