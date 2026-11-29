Bhopal news: मध्यप्रदेश के सागर और देवास में जहरीली शराब से हुई मौतों से सबक लेकर सरकार आबकारी अधिनियम 1915 कानून बदलने जा रही है। इसमें अवैध और नकली शराब से मौत होने पर संबंधितों पर 4 से 10 गुना अधिक जुर्माना लगाने की तैयारी है। अभी ऐसे मामलों में मौत की सजा से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है। कुछ वर्षों में सामने आए शराबकांड से पता चलता है कि शराब के अवैध कारोबारियों ने उक्त कानून की कमजोरियों को आधार बनाकर बचत रहे हैं। अब नए प्रस्तावित कानून में ऐसी कमियों को दूर कर अवैध शराब के तंत्र को नस्तेनाबूत करने का खाका तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में बन रहे नए कानून को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी प्रक्रिया के बाद इस कानून पर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी।