प्रवीण श्रीवास्तव, रायसेन. एमपी में गेहूं किसान, कम खर्च में बंपर फसल लेने के लिए बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। वे खेतों की मिट्टी में गैस का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इससे जहां यूरिया का खर्च बच रहा है वहीं परिणाम भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं।96 साल पहले 1930 में अमरीका ने जिस तकनीक से खेती को बढ़ावा दिया अब वही तकनीक प्रदेश के खेतों में अपनाई जा रही है। यूरिया की कमी देखते हुए अब खेतों में अमोनिया गैस का इंजेक्शन लगाया जाएगा। गेहूं की बोवनी से पहले यह प्रयोग होगा। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी दूर होगी। यूरिया पर निर्भरता कम होगी। विशेष मशीन से अमोनिया को मिट्टी में 15 सेमी नीचे इंजेक्ट करने के 72 घंटे बाद गेहूं की बोवनी होगी। पंजाब-हरियाणा में 2-3 साल से इसका प्रयोग चल रहा है। पहली बार रायसेन, विदिशा, सीहोर व भोपाल जिलों में प्रयोग हो रहा है। विदिशा में एक माह पहले हुए प्रयोग के बाद गेहूं की फसल लहलहा रही है।