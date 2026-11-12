रायसेन में मुनीम को बेरहमी से पीटा, बंधक बनाया, फिर लाखों की लूट को दिया अंजाम, दहशत में आए व्यापारी

गल्ला व्यापारी मनोज राठौर ने बताया कि उनके यहां मुनीम पदम सिंह रोज की तरह मंडी स्थित दुकान पर सो रहे थे। सुबह करीब 8 बजे जब वे पहुंचे तो काफी देर तक आवाज देने के बावजूद गेट नहीं खुला। अंदर जाकर देखा तो पदम सिंह खून से लथपथ पड़े थे। उनका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और सिर पर भी गंभीर चोटें थीं। कमरे में जगह-जगह खून फैला था। इसके बाद तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रभारी एसपी दीपक नायक और एसडीओपी आकांक्षा तलया सहित अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश दीवार फांदकर परिसर में घुसे और कांच तोड़कर उस कमरे तक पहुंचे, जहां मुनीम नकदी के साथ सो रहे थे। बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की और नकदी लूटकर भाग निकले।