बौद्ध परंपराओं के मुताबिक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। उस समय श्रीलंका में राजा देवानंपिय तिस्स का शासन था। महेंद्र ने वहां भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया, जबकि भिक्षुणी संघमित्रा ने बौद्ध धर्म में महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। अपनी यात्रा के दौरान संघमित्रा बोधगया के उस पीपल के पेड़ की एक शाखा भी अपने साथ लेकर श्रीलंका ले गई थी, जिसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी शाखा को श्रीलंका के अनुराधापुर में मौजूद महा मेघवन पार्क में लगाया गया था। बाद में यह श्री महाबोधि वृक्ष के नाम से चर्चित हो गया। बौद्ध अनुयायी इसे बेहद पवित्र वृक्ष मानते हैं। इस प्रकार भारत से श्रीलंका जाने वाला बोधि वृक्ष दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की निशानी बन गया।